„Reine Abzocke“: Wirtschaftskammer wehrt sich gegen ORF-Abgabe

„Irgendwann ist es genug“, fasst WK-Präsident Jürgen Mandl die Emotionen der Wirtschaftstreibenden zusammen. Kaum ein Thema hätte in den vergangenen Monaten so vielen Protestanrufe und E-Mails von Unternehmerinnen und Unternehmern ausgelöst wie die Idee der scheidenden Bundesregierung, auch sämtliche Unternehmen in Österreich ORF-haushaltsabgabenpflichtig zu machen. Mandl: „Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer zahlt diese Abgabe im eigenen Haushalt. Und jetzt soll man sie noch einmal für die Firma, manchmal sogar mehrfach abführen? Bis zu maximal 100 ORF-Beiträge können da fällig werden. Wir haben in den vergangenen Jahren viel ausgehalten, aber das ist reine Abzocke.“

Aufregung um Details

Für Mandl ist es an den Haaren herbeigezogen, der Wirtschaft die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks aufzubürden. Besonders laut wiehere laut ihm der Amtsschimmel bei den Details, dazu werden folgende Beispiele genannt: Die erste Umsatzstufe reicht bis 1,6 Mio. Euro, ein Betrieb mit zwei Mitarbeitern zahlt gleich viel ORF-Gebühr wie einer mit 20 Beschäftigten. Sogar Ein-Personen-Unternehmen können trotz Ausnahmebestimmung zur Abgabe verpflichtet werden: Die geringfügige Beschäftigung einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters oder auch nur eines Ferialpraktikanten genüge, um kommunalsteuer- und damit auch ORF-abgabenpflichtig zu werden.

Bürokratische Hürden schon lange ein Thema

Generell sind bürokratische Hürden der Wirtschaftskammer schon lange ein Dorn im Auge, erst am 22. Jänner fand aus diesem Grund ein Pressegespräch unter dem Motto „Schluss mit Schikanen!“ statt. Laut einer aktuellen Studie der WKO (market) müsse schon heute jedes österreichische Unternehmen im Schnitt 9,4 Arbeitsstunden pro Woche für Bürokratie aufwenden. Besonders betroffen sind KMU, bei ihnen schlägt die Bürokratie sogar mit 19,3 Arbeitsstunden pro Woche zu Buche – das entspricht 2,5 Arbeitstagen und kostet den Betrieb 50.000 Euro im Jahr. Bei den EPU ist es ein halber Arbeitstag pro Woche. Mandl: „Bürokratie kostet die österreichischen Unternehmen zehn bis 15 Milliarden Euro pro Jahr. Und es wird schlimmer: Die Bürokratiebelastung ist in den vergangenen drei Jahren für sechs von zehn Unternehmern noch gestiegen, bei den KMU sogar für sieben von zehn!“

Unterschriftenaktion gestartet

Nun startete die Wirtschaftskammer aufgrund der Abgabendiskussion eine Unterschriftenaktion. Seit heute kann die Online-Petition unterstützt werden, mit der die Wirtschaft die Abschaffung der ORF-Haushaltsabgaben für Unternehmen fordert. Die Unterschriftenaktion richtet sich vorrangig an Unternehmerinnen und Unternehmer.