TragÃ¶die in alter Fabrik: Freunde des Opfers (15) noch unter Schock

Ein tödlicher Unfall erschüttert Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling): Eine 15-jährige Wienerin stürzte am späten Donnerstagabend, 6. Feber, gegen 22 Uhr in einer ehemaligen Zementfabrik mehrere Stockwerke in die Tiefe und verstarb noch am Unglücksort. Mehr dazu in: Tragödie in alter Fabrik: Jugendliche (15) stürzte in den Tod. Doch viele Fragen sind noch offen – die drei Begleiter konnten bisher nicht befragt werden.

Viele offene Fragen

So war der genaue Hergang des Vorfalls am Freitag, 7. Feber, noch unklar. Auch stand nicht fest, wie sich das Quartett Zugang zu dem verlassenen Objekt verschafft hatte. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager war das Gebäude mit Bauzäunen abgesperrt, ein Betretungsverbot war ausgeschildert, und der Zugang war mit Schalungsplatten abgeriegelt.

Freunde noch nicht befragt

Es dürfte jedenfalls nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich Jugendliche in das verlassene Gebäude schlichen – die alte Zementfabrik gilt auch als „Lost Place“. Die Marktgemeinde Kaltenleutgeben warnte vor „akuter Lebensgefahr“. Eine Befragung der drei Begleiter der 15-Jährigen war vorerst nicht möglich. Die Beteiligten seien „emotional sehr betroffen“, sagte Baumschlager. Bei den Freunden handelt es sich um einen Bub und ein Mädchen, beide 15 Jahre alt, sowie einen 21-Jährigen. (APA/RED, 07.02.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 15:32 Uhr aktualisiert