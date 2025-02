Seit Tagen abgängig: 17-Jährige mit Mutter im Zug aufgegriffen

Eine abgängige 17-Jährige wurde am Donnerstagabend, dem 6. Feber, bei einer Zugkontrolle auf der Strecke von Prag nach Linz aufgegriffen. Die Jugendliche befand sich in Begleitung ihrer Mutter und deren Freund. Abgängig gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde die 17-Jährige bereits am 3. Feber.

17-Jährige war aus Kinderheim abgängig

Gegen 21.30 Uhr führten Polizeibeamte aus Oberösterreich gemeinsam mit Kollegen aus Tschechien eine Kontrolle durch, bei der die Jugendliche identifiziert wurde. Wie sich herausstellte, war sie aus einem Kinderheim in Pocátky (CZ) abgängig.

Mutter hatte keine Obsorge

Da die tschechischen Behörden bestätigten, dass die Mutter, wohnhaft in Linz, keine Obsorge für die 17-Jährige hat, wurde in enger Abstimmung mit den tschechischen Sicherheitskräften umgehend ein Rücktransport organisiert. Nach einer medizinischen Untersuchung im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Linz wurde die 17-Jährige unversehrt einer Streife der tschechischen Polizei und einer Kinderkuratorin am Grenzübergang Wullowitz übergeben. Der weitere Rücktransport in das Kinderheim Pocátky wurde durch die tschechischen Behörden veranlasst.