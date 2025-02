Führerschein-Fauxpas: Bürgermeister lenkt Müllauto ohne Berechtigung

Ende Januar wollte die Stadt Feldkirch eine Innovation feiern: Das erste vollelektrische Müllfahrzeug in Vorarlberg wurde präsentiert. Bürgermeister Manfred Rädler ließ es sich nicht nehmen, das neue Fahrzeug persönlich zu testen – direkt vor dem Rathaus und festgehalten auf einem Instagram-Video.Doch nun sorgt die Aktion für Wirbel: Rädler hatte nicht die erforderliche Führerscheinklasse, um das 27 Tonnen schwere Fahrzeug zu lenken. Die Polizei bestätigte, dass dafür eine Lenkerberechtigung der Klasse C nötig gewesen wäre – eine, die Rädler nicht besitzt.

Selbstanzeige nach Regelverstoß

Auf Nachfrage des ORF Vorarlberg räumte der Bürgermeister den Fehler ein: „Bis vor einigen Jahren hatte ich noch die Klasse C, doch durch eine Novelle des Führerscheingesetzes verfüge ich nun nur noch über die Klassen C1 und C1E.“ Er gesteht, sich nicht ausreichend informiert zu haben: „Dies war ein Fehler meinerseits, der auf einem Rechtsirrtum beruht. Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür.“ Als Konsequenz will Rädler nun eine Sachverhaltsdarstellung an die Polizei übermitteln und sich somit selbst anzeigen. Laut Führerscheingesetz droht für eine Verwaltungsübertretung dieser Art eine Geldstrafe von bis zu 2.180 Euro. Rädler bedankte sich jedenfalls für die journalistische Aufklärung und will aus dem Vorfall lernen.