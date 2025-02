Nächtlicher Feuer-Alarm: Anwohner rettet zwei Kinder aus den Flammen

Am 7. Februar 2025, gegen 4.09 Uhr, wurde ein Anwohner einer Reihenhausanlage in Jeging durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster seiner Wohnung sah, bemerkte er Feuer bei dem anliegenden Objekt, woraufhin er die Feuerwehr verständigte. Im Brandobjekt befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Kinder im Alter von 11 und 15 Jahren, welche durch das Klingeln eines Anwohners geweckt und folglich in Sicherheit gebracht wurden.

Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht

Die Kinder wurden nach Erstversorgung durch das RK mit Verletzungen unbestimmten Grades ins KH Braunau am Inn verbracht. Beim Eintreffen der Feuerwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf die Objekte verhindert und der Brand gelöscht. Der Brand erstreckte sich auf ein Kellerabteil, Teile der Fassade sowie vor dem Objekt abgestellte Mülltonnen. Die Brandbekämpfung wurden durch die FF Jeging und FF Pfaffstätt, welche mit ca. 35 Einsatzkräften im Einsatz standen, durchgeführt. Am Objekt entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Beim Eintreffen der Polizei gegen 4.30 Uhr konnte durch die im Einsatz stehenden Feuerwehren bereits „Brand-aus“ gegeben werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Ein Bericht zur strafrechtlichen Beurteilung wird nach Abschluss der Erhebungen erstattet.