OGH-Urteil: „Tagespresse“ zahlt für FPÖ-Satire saftige Rechnung

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 16:16 / ©Montage: Canva

Die Fake-Briefe, die im April 2023 an 500 niederösterreichische Wirtshäuser verschickt wurden, wurden der Satireplattform „Tagespresse“ nun zum Verhängnis. Die Schreiben, versehen mit dem Logo und dem Namen der FPÖ, nahmen die von den Freiheitlichen propagierte „Wirtshausprämie“ satirisch aufs Korn. In den Briefen war die Rede von einer „Abteilung zur Förderung der patriotischen Esskultur“, einer „Panierquote“ als Förderkriterium sowie einer „rot-weiß-roten Kinderkarte“ mit Gerichten wie dem „Andreas-Hofer-Schnitzel“ oder „Gabalier-Fleischlaberl“.

FPÖ zog vor Gericht: OGH gab nun recht

Das Ganze schmeckte der FPÖ Niederösterreich nicht. Ein juristischer Konflikt war die Folge. Während die ersten beiden Instanzen noch zugunsten der „Tagespresse“ entschieden hatten, revidierte der Oberste Gerichtshof (OGH) dieses Urteil nun zugunsten der FPÖ. Laut dem höchstgerichtlichen Entscheid habe die „Tagespresse“ mit der Verwendung des FPÖ-Logos und der bewussten Täuschung eine rechtswidrige und irreführende Veröffentlichung begangen.

103.000 Euro Kosten: „Tagespresse“ reagiert mit Spott

Das Urteil hat finanzielle Konsequenzen für die Satireplattform: Die „Tagespresse“ muss nicht nur die Prozesskosten der FPÖ übernehmen, sondern auch die Urteilsveröffentlichung als ganzseitige Inserate in den „NÖN“ und den „Bezirksblättern“ finanzieren. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rund 103.000 Euro. „Die Inserate dürfen ganzseitig sein, was wir begrüßen. Kostenpunkt in beiden genannten Medien laut Preisliste: insgesamt EUR 62.757,72. Es handelt sich hier um eine neuartige, innovative Form der Medienförderung“, reagierte die „Tagespresse“ – wie man es nun mal von ihr kennt – mit Spott. Hier der Link.

FPÖ sieht „Sieg für die Glaubwürdigkeit“

FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits sieht im Urteil hingegen „einen Sieg für die Glaubwürdigkeit der politischen Debatte“: Auch ein Satiremedium könne nicht einfach unter dem Deckmantel der Satire Unwahrheiten verbreiten und Gastwirte täuschen.