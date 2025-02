Grazer Ausstellung „Role Models“ widmet sich weiblichen Vorbildern

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 16:28 / ©5 Minuten

Das Ausstellungsprojekt „Role Models“ initiative widmet sich dem Leben von Frauen, die als Vorbilder und Wegbereiterinnen der Gleichstellung fungieren. In den Jahren 2023 und 2024 wurden im Rahmen dieses Projekts Interviews mit Frauen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen geführt. Diese Frauen teilen ihre Lebensgeschichten, benennen Hindernisse und definieren Erfolgsfaktoren auf ihrem Weg. Künstlerinnen verwandelten die Eindrücke aus diesen Interviews in Porträts, ohne die interviewten Partnerinnen persönlich zu kennen. Zwei Bücher begleiten die Ausstellung und enthalten sowohl die Interviews als auch die entstandenen Kunstwerke und Inspirationen aller am Projekt beteiligten Frauen.