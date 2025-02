Plötzlicher Notfall am Steuer: Passanten retten bewusstlosen Autofahrer

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 16:42 / ©5 Minuten

Ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt fuhr am 7. Feber gegen 11.40 Uhr mit dem Auto in Klagenfurt auf der Görtschitztalstraße in Richtung Völkermarkter Straße. „Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel“, informierte die Landespolizeidirektion Kärnten. Laut Angaben einer Zeugin war der 34-Jährige nicht ansprechbar und die Fahrertüre ließ sich nicht öffnen. Unbekannte Fahrzeuglenker schlugen daraufhin die Seitenscheibe der Fahrertüre ein und leisteten Erste Hilfe. Der 34-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkovortest verlief negativ.