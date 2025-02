Fliegende Botschafterin Wiens: Die Strauss-Maschine hebt ab

Im Rahmen des WienTourismus-Jahresthemas „King of Waltz. Queen of Music.“ präsentiert Austrian Airlines ein besonderes Highlight: Eine Boeing 777 wurde mit einer modernen Interpretation des Walzerkönigs Johann Strauss beklebt. Die Maschine trägt seine Silhouette, seinen Namenszug sowie musikalische Motive wie eine Geige – ein Design, das Tradition und Moderne vereint.

Wien feiert den Walzerkönig

Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss wird Wien 2025 mit über 65 Produktionen an rund 250 Spieltagen in allen Bezirken im Zeichen des Walzers stehen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke betont: „Die ,Strauss-Maschine‘ schlägt eine symbolische Brücke und verbindet Menschen weltweit.“

Musikalische Weltreise

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus, hebt hervor, dass die Boeing nicht nur eine wichtige Verbindung für den asiatischen Raum darstellt, sondern auch Wiens kulturelle Bedeutung unterstreicht. „Johann Strauss ist eine unverzichtbare Ikone der Weltmusikhauptstadt Wien“, so Kettner. Auch Austrian-Airlines-CEO Annette Mann zeigt sich begeistert: „Der Donauwalzer ertönt jährlich über 200.000 Mal an Bord unserer Flugzeuge. Mit der Sonderbeklebung tragen wir eine fliegende Hommage an Johann Strauss in die Welt hinaus.“

Strauss lebt weiter – vom Weltall bis in die Wiener Gassen

Neben der fliegenden Hommage setzt WienTourismus weitere Akzente: Die Mini-Doku „Space Anthem“ untersucht die Verbindung zwischen Strauss‘ Musik und dem Weltraum. Wer lieber auf der Erde bleibt, kann sich auf den „Johann Strauss Walk“ begeben – eine digitale Tour durch Wien, die die Musik des Walzerkönigs erlebbar macht.