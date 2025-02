Kärntnerin entsetzt: Traummann „schaut aus wie Jesus Christus“

Klagenfurterin Yessica ist kurz vor dem ersten persönlichen Kennenlernen von Igor in Ljubljana aus dem Häuschen: „Ich habe gedacht, ich werde in meinem Leben nie meinen Traummann finden, aber endlich ist er da. Ich hab so eine Freude.“ Doch die freudige Stimmung schlägt sofort um: „Aber wirklich nicht, sei mir nicht bös, aber das glaub ich nicht, dass es der ist. Boah, der winkt mir zu. Um Gottes Willen.“ Der Herr sieht nämlich nicht wie online beworben aus. „Du warst blond und hattest blaue Augen! Was ist passiert, warum schaust du anders aus?“ Igor, mit einem Blumenstrauß in Händen, kann die Aufregung nicht ganz nachvollziehen: „Die Bilder sind älter.“ Die Kärntnerin ist auf 180: „Was? Das Bild ist älter? Das ist ein anderer Mann auf den Bildern.“ „Ich kann das nicht beschreiben, er schaut aus wie Jesus Christus“, erklärt sie. Yessica hält ihm eine Standpauke: „Tinder ist für Dating und nicht für Überraschungen. In was für einer Welt lebst du?“ Kann Igor das Date nur noch mit himmlischer Hilfe retten?

Auch Lindas Date sieht anders aus als erwartet

Auch bei Linda auf Malta läuft es nicht nach Plan. „Ich glaub, der hat ein Fake-Profilbild verwendet. Er hat schwarze Haare gehabt und ein Nasenpiercing und was krieg ich? Einen Höhlenmenschen.“ Benjamin hingegen ist verzaubert: „Ich habe noch nie eine Frau mit so einer perfekt gerundeten Brust gesehen. Sie sind einfach so perfekt geformt, es ist wie ein Gemälde von Michelangelo.“ „Ich dachte sofort, das ist die Eine.“ Doch da hat er die Rechnung ohne Linda gemacht und die überlässt er dann auch, nicht wie ein Gentleman, der Dame.

Patrick landet mit Date im Hotelzimmer

In Bratislava kann Patrick nach vielen Gesprächen Antonia überzeugen und singt ihr auch von seinem Lieblingssänger DJ Ötzi vor. Die beiden verschwinden im Hotelzimmer, doch Patrick steht gleich bei Charbel auf der Matte, da vorm Hotel Patricks nächstes Date Nikki wartet. „Herst, bitte, ich hab unten ein Date, kannst du die ein bisschen bespaßen? Mir ist so schlecht, ich kann nimma. Sei einmal leiwand. Kann ich mich auf dich verlassen, bitte? Lass mich nicht im Stich. Ich komm dann eh später nach.“ Ob der Plan aufgeht und Charbel den Platzhalter gibt?

Die Ausstrahlung Die nächste Folge von „Tinderreisen“ wird am Montag, den 10. Februar 2025 um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV ausgestrahlt.