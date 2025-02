Tiefe Trauer: Grazer Kammerschauspielerin Gerti Pall verstorben

Gerti Pall wurde am 13. März 1932 in Graz geboren, wo sie auch maturierte. Nach dem Besuch der Schauspielschule bekam sie Ihr erstes Engagement im Schauspielhaus Graz als Lieschen in Raimunds „Alpenkönig und Menschenfeind“. Weitere Verpflichtungen führten sie nach Stuttgart und Frankfurt, sowie an das Staatstheater Hannover. Auch die Wiener Festwochen konnten Gerti Pall für viele eindrucksvolle Theaterabende verpflichten. 1972 kehrte sie nach Graz zurück und gehörte dem Ensemble des Grazer Schauspielhauses an, dessen Stütze sie mit ihrem großen Repertoire immer war. Mit ihrem großen künstlerischen Talent konnte sie das Publikum mit ihren schauspielerischen Leistungen hinreißen und ihm unvergessliche Theaterabende bescheren.

Gerti Pall lebte ihren Beruf mit Leidenschaft

Sie liebte ihren Beruf und vor allem die Zusammenarbeit mit den jungen Kolleginnen und Kollegen. Am 7. Februar 2025 ist Gerti Pall verstorben. Sie war Trägerin des Goldenen Ehrenzeichens der Landeshauptstadt Graz. 2004 wurde ihr vom Bundespräsidenten der Berufstitel Kammerschauspielerin verliehen. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 19. November 2015 wurde sie zur Bürgerin der Stadt Graz ernannt.

„Graz wird ihr immer ein ehrendes Andenken bewahren“

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Gerti Pall war nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern auch eine Grazerin, der ihre Stadt sehr am Herzen gelegen ist und die einen genauen Blick auf die sozialen Entwicklungen gehabt hat. Die Stadt Graz wird ihr immer ein ehrendes Andenken bewahren. Meine Anteilnahme gilt ihren Angehörigen und allen Weggefährten, denen sie ein Vorbild war.“