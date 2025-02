Mama, Papa, Baby & Picasso: Museumsbesuch mit den Kleinsten

Wer mit seinem Baby (0 bis 12 Monate) dem stressigen Alltag entkommen und Kunst und Kultur genießen möchte, hat im kärnten.museum schon bald die Möglichkeit dazu. Bei einer besonderen Führung durch die Sonderausstellung „Picasso · Warhol · Baselitz | SPECIAL GUEST Heidi Horten Collection“ sind auch die kleinsten Besucher herzlich willkommen.

Bedürfnisorientierter Museumsbesuch

Bei der Ausstellung stehen die Sammlungshighlights der kunstaffinen Society-Lady Heidi Horten im Fokus. „Wir machen Halt bei Objekten, die Sie besonders interessieren und orientieren uns aber stets an den Bedürfnissen unserer kleinsten Museumsgäste“, erklären die Veranstalter. Sollte ein Baby plaudern, weinen oder krabbelnd auf Entdeckungsreise gehen, dann ist das völlig in Ordnung. „Willkommen sind alle Mamas, Papas und jene, die ein Baby betreuen“, so die Veranstalter. Um den Besucherinnen und Besuchern ein komfortables Erlebnis zu ermöglichen, wird es in regelmäßigen Abständen Sitzgelegenheiten geben. Ein Still- und Wickelbereich wird ebenfalls bereitgestellt und ist jederzeit nutzbar. Am Ende der Führung können sich die Mamas und Papas im Museums Café austauschen. „Die Vortragenden Sandra Rutter und Roland Bäck freuen sich auf Ihren Besuch“, erklären die Veranstalter abschließend.