Zu viel Alkohol: Skidoo-Fahrt endet mit Notarzthubschrauber-Einsatz

Salzburg / Zell am See

Drei Angestellte eines Hüttenbetriebes fuhren mit einem Skidoo die rote Piste 153 in der Nähe der Kohlmaisbahn talwärts. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorschlitten während der Fahrt außer Kontrolle. In Folge wurden der 33-jährige Lenker und die beiden Mitfahrer von diesem geschleudert. Der Lenker aus Kroatien und ein 35-jähriger Ungare erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mittels Notarzthubschrauber in das Tauernklinikum Zell am See verbracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief mit 1,04 Promille positiv. Zudem war der Kroate nicht berechtigt ein Skidoo zu lenken. Die Erhebungen zum Unfallhergang sind im Gange.