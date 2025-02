Hubschraubereinsatz: Zwei Verletzte nach Unfall in Treffen

Auch ein Rettungshubschrauber stand bei dem Unfall in Treffen im Einsatz.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 18:09 / ©Leser/Thomas Kaiser

Am späten Nachmittag des 7. Feber kam es in Treffen zu einem Unfall beim Kreisverkehr in der Nähe von Hofer und Lidl. Mittlerweile sind nähere Informationen bekannt: „Ein PKW ist von der Fahrbahn abgekommen“, erklärt Thomas Warmuth, Pressesprecher vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land, auf Anfrage von 5 Minuten. Dabei wurden zwei Personen verletzt. „Die Feuerwehr hat die verletzten Personen aus dem Fahrzeug befreit“, informiert Warmuth. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz, die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsbeschränkungen auf der B94

Aktuell sind die Aufräumarbeiten auf der B94 in vollem Gange. „Diese werden noch eine Zeit lang dauern, wenn die Feuerwehren fertig sind, wird die Straße wieder freigegeben“, erklärt der Pressesprecher im Gespräch mit 5 Minuten. Momentan ist die Polizei vor Ort und regelt den Verkehr rund um den Kreisverkehr. Derzeit sind laut Angaben von Warmuth drei Feuerwehren mit ca. 50 Kräften im Einsatz, die Freiwilligen Feuerwehren Treffen und Winklern-Einöde sowie die Hauptfeuerwache Villach.