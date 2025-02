Gefährliche Alkofahrt: Lkw kracht in Leitschiene und fährt einfach weiter

Ein 47-jähriger Mann aus Rumänien fuhr am 7. Feber nachmittags mit einem Lkw mit Anhängerwagen im Freilandgebiet von Kolbnitz (Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau). Dabei kam er rechts über den Fahrbahnrand, rammte eine Leitschiene und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. „Der Lkw konnte in der Folge im Freilandgebiet von Napplach angehalten werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung des Fahrers, dem die Weiterfahrt von der Polizei untersagt wurde. Der Führerschein wurde gegen Bestätigung abgenommen und er wird angezeigt. „Eine vorläufige Sicherheitsleistung in der Höhe von 1.200 Euro wurde eingehoben“, informiert die Polizei.