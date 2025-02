Tragischer Verkehrsunfall in OberÃ¶sterreich: 40-JÃ¤hriger stirbt

Am Freitagnachmittag kam es in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache auf der Lamprechtshausener Straße und wurden durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Bachbett geschleudert.

40-jähriger Fahrer verstorben

Für einen 40-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Fahrer wurde laut Medienberichten verletzt.