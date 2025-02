Zeugen gesucht: 69-Jährige bei Radunfall verletzt

Eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit kam am 7. Feber auf die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan, um eine Anzeige zu erstatten. „Sie fuhr am 5. Feber zwischen 15.15 und 15.30 Uhr mit dem E-Bike auf dem Rad- und Gehweg, welcher parallel zur L71 Zollfeldstraße verläuft, aus Richtung St. Veit an der Glan in Fahrtrichtung Glandorf“, informierte die Polizei in einer Presseaussendung. Zeitgleich fuhr ein bisher unbekannter Fahrradlenker ebenfalls auf dem Radweg in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auf Höhe der Mitte der Unterführung des Radweges stießen die beiden Fahrradfahrer zusammen. Bei der Kollision prallte die 69-Jährige gegen die Wand der Unterführung und stürzte. Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt.

Frau erlitt Prellungen und Blutergüsse

Laut ihren Angaben habe der Zweitbeteiligte die Verletzung nicht wahrgenommen und sei nach einem kurzen Wortwechsel weitergefahren. An mehr könne sich die Verunfallte aufgrund ihrer Benommenheit nach dem Unfall nicht mehr erinnern, informierte die Polizei. Die 69-Jährige begab sich aufgrund ihrer Verletzungen am nächsten Tag in ärztliche Behandlung in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Dort wurden Prellungen sowie Blutergüsse am Kopf diagnostiziert. Das E-Bike wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt.

Wer hat den Unfall gesehen?

Nun sucht die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan nach Zeugen des Unfalls. Die Frau konnte den unbekannten Fahrradlenker folgendermaßen beschreiben:

ca. 60 Jahre

ca. 175 bis 180 cm groß

schlanke Statur

volles weißes Haar

das Fahrrad ähnelt einem alten „PUCH“-Fahrrad, Farbe unbekannt

Der unbekannte Fahrradlenker oder etwaige Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 059133/2120 zu melden.