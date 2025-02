Neuer Imbiss in Villach: „Es ist mein kleines Baby“

Amarjot Singh ist in der Kärntner Gastroszene kein Unbekannter. Seit 2014 führt er das „Tandoori Delight“ in Klagenfurt, wo er und sein Team „frische, authentische indische Küche“ anbieten. Und das höchst erfolgreich: „Dieses und letztes Jahr waren wir auch für Falstaff nominiert. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr etwas gewinnen“, erzählt Singh gegenüber 5 Minuten. Nun will er sich einen Traum erfüllen und seine indischen Spezialitäten auch nach Villach bringen. Unter dem Namen „Curry & Masala“ wird nächste Woche in der Italiener Straße 70 ein indischer Imbiss eröffnet.

©zVg Die Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen indischen Imbisses … ©zVg … in Villach laufen bereits auf Hochtouren.

Geschenk für die Stammkunden

„Dies wird mein zweites Unternehmen sein. Es ist mein kleines Baby in Villach“, erklärt der Gastronom, der sich schon sehr auf die Eröffnung nächste Woche freut. Geplant ist ein Imbiss mit indischem Essen, ein Plan, der schon seit Langem in Singhs Kopf herumgeistert und nun endlich in die Tat umgesetzt wird. Den Standort Villach wählte er, um seinen dort ansässigen Kunden einen Wunsch zu erfüllen: „Ich habe eine unbegrenzte Anzahl an Stammkunden aus Villach, also ist dies ein kleines Geschenk für sie“, so Singh über seine Motivation. Für den Eröffnungstag hat er eine spezielle Aktion geplant, nämlich einen 10-%-Rabatt für alle Social-Media-Follower.