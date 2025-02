Nebelfelder und Sonnenschein: Das Wetter in Österreich

Neben und Sonne erwartet und heute in Österreich

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 20:43 / ©5 Minuten

In der ersten Tageshälfte bleibt es vor allem im Südosten trüb, da sich der Nebel dort besonders hartnäckig hält. In den Becken im Süden sowie am Bodensee löst er sich hingegen schneller auf.

Wolkenfelder lösen sich auf

Dichtere Wolken, insbesondere im Waldviertel und entlang der östlichen Landesgrenze, verschwinden bereits am Vormittag. Am Nachmittag zieht im Südwesten wieder mehr Bewölkung auf, dennoch bleibt es überall trocken.

Sonne und milde Temperaturen

Abgesehen von einigen lockeren Wolkenfeldern überwiegt in vielen Regionen der Sonnenschein. Entlang der Alpennordseite sowie im Osten weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd, in anderen Gebieten bleibt es schwach windig. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 12 Grad, wobei die höchsten Werte in den föhnigen Tälern im Westen erwartet werden.