Von Selbstvermarktung bis Fake News: Business Day in der Praxis-HAK

Externe Vortragende, darunter erfolgreiche Unternehmerinnen und Experten aus der Praxis, hielten beim ersten Business Day der HAK Völkermarkt spannende Vorträge zu aktuellen Themen wie „Richtiges Benehmen im Geschäftsalltag“, „Guter Stil in der Wirtschaft“, „Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bewerbung“ und „Medienkompetenz im Web“. „Die praxisnahen Einblicke gaben den Schülerinnen und Schülern wertvolle Anregungen und ermöglichten einen realistischen Blick auf die Anforderungen der Arbeitswelt“, heißt es seitens der Praxis-HAK Völkermarkt.

Von Selbstvermarktung bis Fake News

Ein zentraler Punkt der Vorträge war die Bedeutung eines sicheren Auftretens und einer professionellen Selbstvermarktung. Persönlichkeitstrainerin und Expertin für souveränes Auftreten Edith Reitzl sowie Unternehmensberaterin und Wirtschaftstrainerin Maria Th. Radinger betonten, wie wichtig Social Codes, respektvolles Miteinander und Pünktlichkeit im Berufsalltag sind. Diese Aspekte gehören laut ihnen genauso zum Business wie Sprachkompetenz und sind oft der Schlüssel zum Erfolg. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Vortrag von Andreas Prohart, Kameramann und Filmemacher bei Servus TV, der die Schülerinnen und Schüler für die Gefahren von Fake News und betrügerischen Phishing-Mails sensibilisierte.

Fortsetzung folgt

Neben den Vorträgen und Workshops fand auch regulärer Unterricht statt, der mit praxisorientierten Themenschwerpunkten wie Nachhaltigkeit, Mietrecht, interkultureller Kommunikation und Haushaltsmanagement ergänzt wurde. Der Besuch der Firma Gojer, einem regionalen Entsorgungsunternehmen, rundete das Event ab und gab den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Praxis des nachhaltigen Wirtschaftens. „Es war eine Freude zu sehen, wie unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur in Businesskleidung auftraten, sondern auch mit großem Interesse und Engagement an den Vorträgen und Workshops teilnahmen. Der erste Business Day hat einmal mehr gezeigt, wie erfolgreich wir als Praxis-HAK den Übergang von Theorie zu Praxis gestalten können“, so Manuela Pinter, Bereichsleiterin der Praxis-HAK Völkermarkt. Für den Juni 2025 ist eine Fortsetzung geplant.