Aus für Waldkindergarten: „Eltern wollen bezahlen, dürfen aber nicht“

Kinder in Waldkindergärten verbringen viel Zeit in der Natur.

Den Waldkindergarten Maria Saal gibt es bereits seit 22 Jahren. Was als Pilotprojekt begann, hat sich zu einem populären Betreuungsmodell entwickelt, das von vielen Eltern sehr geschätzt wird. Doch nun steht der Kindergarten vor dem Aus. Wir haben mit der Betreiberin Sabine Dörfler über die drohende Schließung und die Hintergründe gesprochen.

Gemeinde stellt mit August die Unterstützung ein

23 Kinder werden aktuell im Maria Saaler Waldkindergarten von vier Pädagoginnen und einem Pädagogen betreut. Die meiste Zeit verbringen sie draußen in der Natur. „Dort können sie sich in ihrem individuellen Tempo entwickeln und über Sinneserfahrungen sich und die Welt kennen lernen“, erklärt Sabine Dörfler ihr Konzept. Doch nicht mehr lange: „Für dieses Kindergartenjahr haben wir noch einen Vertrag mit der Gemeinde Maria Saal“, berichtet die Betreiberin im 5-Minuten-Gespräch. Doch mit Ende August ist Schluss mit der Unterstützung seitens der Gemeinde. „Sie haben mir gesagt, Maria Saal sei eine Abgangsgemeinde, deswegen gibt es keine weitere Förderung für uns“, erklärt sie traurig. Gegenüber dem ORF bestätigte der Bürgermeister von Maria Saal, Franz Pfaller, die Einstellung der Unterstützung und erklärte, dass die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinde keine weitere Förderung mehr zulasse. Was für Dörfler nicht ganz nachvollziehbar ist: „Die Gemeinde baut jetzt mit Mitteln aus dem Bildungsbaufonds den Kindergarten und die Kita aus.“

Elternbeiträge nicht mehr erlaubt

Doch der Wegbruch der freiwilligen Gemeindeförderung ist nur ein Grund dafür, dass der Betrieb des Waldkindergartens nicht aufrechterhalten werden kann. Bis zur Novellierung des Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes in Kärnten vor rund zweieinhalb Jahren stand die Finanzierung des Kindergartens auf drei Säulen: Landesförderung, Elternbeiträge und Gemeindezuschuss. Mit der Novelle wurden jedoch verpflichtende beitragsfreie Kindergärten in Kärnten beschlossen. Was für viele ein Segen ist, ist für private Kindergärten ein Fluch: „Für uns als Betreiber privater Kindergärten bedeutet das: Wir dürfen keine Elternbeiträge mehr einheben. Die Eltern haben damit die Wahlfreiheit verloren“, erklärt Dörfler die schwierige Situation. Mit der Landesförderung allein könne man nicht weiter wirtschaften.

Gespräche mit Land und Gemeinde blieben erfolglos

Gespräche mit der Gemeinde und mit dem Land haben laut Dörfler bislang zu keinen Ergebnissen geführt. Sie habe das Gefühl, die Verantwortung werde hin- und hergeschoben, wobei für sie klar ist, wer letztlich in der Pflicht steht: „In letzter Instanz liegt die Verantwortung bei denen, die das Gesetz veranlasst haben.“ Seitens des Landes wird eine klare Position bezogen: Gegenüber dem ORF erklärte Landesrat Daniel Fellner, dass das Land nicht verpflichtet sei, private Kindergärten zu fördern, solange es genügend Plätze in der Gemeinde gebe, was in Maria Saal der Fall sei. Außerdem sei für eine Einschätzung der Situation eine Kostenaufstellung vonnöten, die noch fehle.

©Pixabay/Surprising_SnapShots Im Waldkindergarten lernen und spielen die Kinder viel in der freien Natur.

„Es gibt kein Geld mehr für euch, ihr habt ausgedient“

Dabei findet das Konzept Waldkindergarten großen Anklang. „Wir haben eine Warteliste bis 2029“, erklärt Dörfler. Am Anfang kamen laut ihr Menschen aus dem In- und Ausland, um sich ihr Pionierprojekt in Österreich anzusehen. „Es war auch Werbung für die Gemeinde, Menschen zogen extra wegen dem Waldkindergarten her. Und dann steht man da: Es gibt kein Geld mehr für euch, ihr habt ausgedient“, zieht die Betreiberin traurig Bilanz. Vor allem Eltern, die ein freies Konzept bevorzugen, stehen nun vor vielen Fragen: „Die Eltern sind verzweifelt. Sie wollen für das Angebot bezahlen, dürfen es aber nicht.“ Die Kinder in eine andere, ähnliche Einrichtung zu geben, ist nur schwer möglich, haben doch die meisten privaten Träger mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Hinzu kommen bürokratische Hürden, wenn man das Kind in einen Kindergarten abseits der Heimatgemeinde geben möchte.

Eltern geben nicht auf: „Die Entscheidung ist eine Tragödie“

Doch der Rückhalt seitens der Eltern-Community ist groß: Über die sozialen Medien machen sie für die Rettung des Waldkindergartens mobil, auch eine Pressekonferenz soll am 14. Feber zu diesem Thema stattfinden. „Diese Entscheidung ist nicht nur eine Tragödie für uns, die Kinder und fünf Pädagoginnen, sondern auch ein erschreckendes Beispiel dafür, wie politische Vorgaben an der Lebensrealität von Eltern und Kindern vorbeigehen“, geben sich die betroffenen Eltern kämpferisch. Sie fordern die politisch Verantwortlichen dazu auf, ihre Entscheidungen zu überdenken und die „systematische Benachteiligung privater Träger“ zu beenden. Sabine Dörfler hat hingegen nicht mehr viel Hoffnung, dass ihr Herzensprojekt Waldkindergarten, das sie 22 Jahre lang voller Motivation geführt hat, weiter bestehen kann. „Für mich ist die Situation mittlerweile unlösbar, weil nicht nach Lösungen gesucht wird“, erklärt die Betreiberin entmutigt.