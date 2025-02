Volle Power im Turnsaal: Sporttag an der HAK Villach

Rund 130 Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen Völkendorf und Lind stellten sich Herausforderungen in der Turnhalle und kämpften um den Sieg in verschiedenen sportlichen Disziplinen. Organisiert wurde dieser actionreiche Tag von vier Schülerinnen der HAK Villach im Rahmen ihres Abschlussprojektes. „Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Wettkämpfen, Teamspielen und sportlichen Challenges sorgten sie für jede Menge Bewegung und Begeisterung“, heißt es seitens der HAK Villach.

„Ein Tag, der in Erinnerung bleibt“

Neben all dem sportlichen Ehrgeiz kam aber auch die Gemeinschaft nicht zu kurz: Der

Sporttag bot auch Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen, sich gegenseitig

zu motivieren und gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben. „Die Stimmung war ausgelassen, der Teamgeist spürbar – ein Tag, der in Erinnerung bleibt!“, beschreibt die HAK Villach das Event. Am Rande hatten die Schülerinnen und Schüler außerdem die Möglichkeit, die HAK Villach kennenzulernen und sich über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Schule zu informieren. Als Sponsoren fungierten Alem Kebab und die Villacher Brauerei.