Betrugsfalle im Netz: Klagenfurter verliert Zehntausende Euro

Ein 54-jähriger Mann aus Klagenfurt wollte sein Geld anlegen und suchte im Internet nach entsprechenden Möglichkeiten. Über diverse Vergleichsportale stieß er auf die Seite eines Finanzdienstleisters. „Dort füllte er ein Kontaktformular aus und wurde von der Firma vorerst telefonisch über eine österreichische Nummer und in weiterer Folge per Mail kontaktiert“, informiert die Polizei. Dabei wurden ihm Festgeldanlagen bei zwei Banken angeboten, wobei sich das Opfer für eine 60-monatige Laufzeit bei einer der Banken entschied. In weiterer Folge führte er Geldüberweisungen auf ein deutsches Konto in der Höhe von mehreren 10.000 Euro durch. Doch dann das böse Erwachen: Nach der Übermittlung der Überweisungsbestätigung kam es seitens der Firma zum Kontaktabbruch. Website, E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummern funktionieren nicht mehr. Nun nimmt die Polizei die Ermittlungen auf.