Volles Programm: Betrunkener Raser mit Drogen erwischt

Der Lenker hatte so einiges auf dem Kerbholz.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 22:11 / ©Montage: Canva Pro

Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr am 7. Feber gegen 15.30 Uhr auf der B70 in Richtung Völkermarkt. Dabei wurde mittels Laser-Messgerät eine Geschwindigkeit von 131 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. „Im Fahrzeug konnte eine geringe Menge an Suchtgift aufgefunden und sichergestellt werden“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Der Mann wurde gegen 18.30 Uhr dem diensthabenden Arzt des LKH Wolfsberg zur klinischen Untersuchung vorgeführt und dieser stellte die Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, der 41-jährige wird angezeigt.