Kärnten-Wetter am Wochenende: Sonniger Samstag voraus

Am Samstag erwartet die Kärntner viel Sonne.

Veröffentlicht am 7. Februar 2025, 22:17 / ©Georg Steinwender

Ein sonniger Start ins Wochenende erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner. Am Samstag sollen sich laut Prognosen der GeoSphere Austria Nebel- und Hochnebelfelder früh auflösen, eine Ausnahme bildet das Klagenfurter Becken, wo sich der Nebel teils zäh hält. „Danach ist es bei nur geringer Bewölkung sonnig“, so die Wetterexperten. Im Tagesverlauf ist mit Wolken von Südwesten her zu rechnen und es weht ein föhniger Südwestwind. Die Tageshöchstwerte erreichen 3 bis 9 Grad.