AT&S: Preisdruck und hohe Investitionen drücken aufs Ergebnis

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S konnte in einem schwierigen Marktumfeld seinen Umsatz weitgehend stabil halten. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/25 erzielte das Unternehmen 1,197 Milliarden Euro – ein leichter Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahr (1,205 Milliarden Euro). „Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ist es uns gelungen, das Umsatzniveau des Vorjahresquartals zu halten und unser angepasstes operatives Ergebnis sogar zu verbessern“, erklärt Peter Schneider, Sprecher des Vorstands.

„Extremer Preisdruck ist in der Branche allgegenwärtig“

Während der Umsatz stabil blieb, geriet das Ergebnis unter Druck. Das EBITDA sank um 13 % auf 232 Millionen Euro, was vor allem auf den starken Preisdruck und gestiegene Anlaufkosten in den neuen Werken in Malaysia und Österreich zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge fiel von 5,3 % auf -0,1 %, das Konzernergebnis rutschte von 7 Millionen Euro auf -95 Millionen Euro ab. „Der extreme Preisdruck ist in der Branche allgegenwärtig. Wir sind inzwischen darauf vorbereitet und passen unsere Maßnahmen laufend an“, so CFO Petra Preining.

Verkauf in Korea soll Finanzbasis verstärken

Als Reaktion auf die schwierige Marktlage treibt AT&S sein Kostenoptimierungs- und Effizienzprogramm weiter voran. Gleichzeitig wurde das Investitionsvolumen für das laufende Geschäftsjahr leicht nach unten korrigiert. Besonders der Mittelzufluss aus dem Verkauf des Werks in Ansan, Korea, stärkt die finanzielle Basis des Unternehmens. Die Transaktion, abgeschlossen per 31. Januar 2025, bringt AT&S einen Kapitalzuwachs von rund 386 Millionen Euro.

Ausblick: Wachstum durch neue Werke erwartet

Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht das Unternehmen mittelfristig positive Entwicklungsmöglichkeiten. Durch die neuen Produktionskapazitäten in Malaysia und Österreich rechnet AT&S mit einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 20 % in den kommenden zwei Jahren. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 musste jedoch nach unten korrigiert werden: Statt der ursprünglich erwarteten 3 Milliarden Euro Umsatz rechnet AT&S nun mit 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats: Nach dem Tod von Hannes Androsch im vergangenen Jahr übernahm am 18. Dezember 2024 der Jurist Georg Riedl den Vorsitz. Die kommenden Monate werden wohl für AT&S entscheidend sein, um sich im angespannten Marktumfeld weiter zu behaupten und die Weichen für künftiges Wachstum zu stellen.