Teurere Reisepässe? Nachfrage in der Steiermark explodiert

Die Ankündigung einer möglichen Gebührenerhöhung für Reisepässe hat in der Steiermark zu einem starken Anstieg an Anträgen geführt. Laut einem Bericht des „ORF“ sei die Nachfrage besonders in Graz, aber auch in Bezirken wie Graz-Umgebung, Murtal und Hartberg-Fürstenfeld deutlich gestiegen. Die „Kleine Zeitung“ berichtet zudem, dass der Terminkalender des Grazer Pass- und Urkundenservice mittlerweile „explodiert“ sei und viele Bürger frühzeitig einen neuen Pass beantragen.

Doppelt so viele Anträge wie vor zehn Jahren

Derzeit kostet ein neuer Reisepass 76 Euro, doch wenn die Pläne der möglichen neuen Bundesregierung umgesetzt werden, könnte sich der Preis auf 109 Euro erhöhen. Laut der „Kleinen Zeitung“ wurden im Jänner allein in Graz über 2.000 neue Reisepässe beantragt – das entspricht einer Verdoppelung der Anträge im Vergleich zu vor zehn Jahren. Nicht nur in Graz, sondern auch in mehreren Bezirken ist der Andrang groß. Wie der „ORF“ berichtet, müssen Antragsteller in der Landeshauptstadt derzeit mit Wartezeiten von bis zu vier Wochen rechnen.

Online-Termine schnell vergeben

Wer sich die drohende Gebührenerhöhung ersparen möchte, kann online oder über die App „Digitales Amt“ einen Termin buchen. Doch auch hier ist Schnelligkeit gefragt: Laut der „Kleinen Zeitung“ werden täglich um sieben Uhr morgens neue Termine freigeschaltet, die aber innerhalb kürzester Zeit vergeben sind.