Faschingsdienstag in Graz – feiern bis zum Aschermittwoch

"Seit Generationen wird bei der größten Faschingsparty der Steiermark ordentlich gefeiert, bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt", so die Veranstalter.

"Seit Generationen wird bei der größten Faschingsparty der Steiermark ordentlich gefeiert, bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt", so die Veranstalter.

„Seit Generationen wird bei der größten Faschingsparty der Steiermark ordentlich gefeiert, bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt“, so die Veranstalter. Mit kreativen Kostümen, coolen Drinks und bester Stimmung steigt die größte Faschingsparty der Steiermark und setzt den krönenden Abschluss der närrischen Zeit. Ab 13.30 Uhr übernehmen die Feiernden den Färber-, Mehl- und Glockenspielplatz. Während die Lokale mit Faschings-Specials locken, sorgt DJ San Danielle ab 16 Uhr für den richtigen Beat, um in der Menge abzutanzen. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte schnell sein: Die limitierten Vorverkaufstickets gibt es für 4 Euro, an der Abendkassa kostet der Eintritt 6 Euro.