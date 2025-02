Junges Fußballtalent (11) starb bei Skiunfall: „Was soll man nur sagen“

Ein helles Licht ist viel zu früh erloschen. Im Alter von elf Jahren wurde ein junger Niederösterreicher aus dem Leben gerissen. Was als unbeschwerter Wintertag in den Salzburger Bergen begann, endete in einer Tragödie. Beim Skifahren verlor der Elfjährige auf der schwarzen Piste die Kontrolle und krachte daraufhin erst durch ein Absperrnetz und dann gegen eine Skihütte. Er konnte zwar erst noch reanimiert werden, erlag im Uniklinikum Salzburg dann schließlich aber seinen schwersten Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Tragödie erschüttert Fußballklub

Die Trauer um den jungen Niederösterreicher ist unermesslich. Familie, Freunde und alle, die ihn kannten, stehen unter Schock. Man möchte sich kaum vorstellen, welchen Schmerz seine Eltern ertragen müssen. Getroffen hat die Nachricht auch den Fußball-Verein FC Neudorf: Ihr junger Nachwuchsspieler ist nicht mehr. Alle sind fassungslos – auf Facebook schreibt der Verein: „Was soll man nur sagen, was schreiben, wenn einem die Worte fehlen. Wenn man genau weiß, dass das Unglück nicht in Worte zu fassen ist.“ Laut einem Bericht der NÖN wurden die Trainings angesichts der Tragödie abgesagt.

„Ein Sonnenschein in unserem Herzen“

In wenigen Tagen heißt es für Familie und Freunde Abschiednehmen: Seine Urne wird in seinem „zweiten Wohnzimmer“ in der Sportplatzkantine des FC Neudorf aufgestellt. „In unserer Erinnerung wirst du immer ein großartiger Fußballer und ein Sonnenschein in unserem Herzen sein“, heißt es in der Parte.