Austria Klagenfurt mit Rekord-Erträgen bei negativem Ergebnis in 2023/24

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte 2024/25 am Sonntag (14:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg hat Austria Klagenfurt die Finanzzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres veröffentlicht. Die Erträge stiegen auf 9,54 Millionen Euro, was einen neuen Rekord für den Verein darstellt. Dennoch verzeichnete der Verein ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Für die laufende Saison sieht es jedoch vielversprechend aus, der Verein könnte erstmals mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Große Herausforderung

„Es ist nach wie vor eine große Herausforderung, die wirtschaftliche Entwicklung mit dem sportlichen Erfolg der zurückliegenden Jahre in Einklang zu bringen. Der Verein ist in allen Bereichen rasant gewachsen und damit auch die finanziellen Anforderungen. Wir sind allen Sponsoren und Partnern sehr dankbar, die den Weg mitgehen und uns helfen, die Austria zu stabilisieren. Was die Unterstützung insbesondere aus der Region betrifft, ist aber sicher noch Luft nach oben“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel.

Rekordergebnis

Besonders positiv ist, dass Austria Klagenfurt sein Rekordergebnis seit der Neugründung 2007 noch einmal steigern konnte. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erträge um 10,29 Prozent von 8,65 Millionen Euro auf 9,54 Millionen Euro.

Nicht auf eigenen Beinen

„Fakt ist aber auch, dass der Verein in der Saison 2023/24 in wirtschaftlicher Hinsicht weiterhin nicht auf eigenen Beinen stand. Da ist es ein Segen, dass ihm mit der SEH Sports & Entertainment Holding eine Hauptgesellschafterin zur Seite steht, die fest an das Potenzial und den Standort glaubt und nicht wegläuft, wenn sich nicht alles so schnell weiterentwickelt, wie man es erhofft und sicherlich auch erwartet hätte“, sagt Jaekel.

Umbruch im Kader

Bereits im Sommer 2023 reagierten die Verantwortlichen mit einem Umbruch im Kader, um die Personalkosten deutlich zu senken und das Team zu verjüngen. Es wird intensiv daran gearbeitet, neue Sponsoren und Partner zu gewinnen, um den Erstligafußball in Kärntens Landeshauptstadt langfristig zu sichern.

Ein steiniger Weg

„Es ist ein steiniger Weg, wir kommen aber Schritt für Schritt voran. Es braucht Geduld, um das Vertrauen zurückzugewinnen, das in Klagenfurt über mehr als ein Jahrzehnt verlorengegangen ist. Wie Trainer Peter Pacult und seine Mannschaft auf dem Platz, leistet auch das Team in der Geschäftsstelle hervorragende Arbeit. Daher wird die Austria das Spieljahr 2024/25 voraussichtlich erstmals mit einem positiven Ergebnis abschließen. Das ist ein starkes Signal nach innen und nach außen“, so Jaekel.