„One Billion Rising“: Flashmob gegen Gewalt in Völkermarkt

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 09:31 / ©Rosie Orasch

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025, setzen engagierte Organisationen in Völkermarkt ein starkes Zeichen gegen Gewalt. Im Rahmen der weltweiten Kampagne One Billion Rising veranstaltet die WIFF Frauen- und Familienberatungsstelle gemeinsam mit den Vereinen EqualiZ – Gemeinsam vielfältig! und Ponto einen Flashmob auf dem Hauptplatz. Von 12 bis 13 Uhr werden Schüler des Alpe-Adria-Gymnasiums Völkermarkt die Aktion unterstützen, um öffentlich für ein gewaltfreies Leben einzutreten.

„Hinschauen statt Wegschauen“

Mit dem Motto „Hinschauen statt Wegschauen“ rufen die Veranstalter dazu auf, Gewalt in all ihren Facetten nicht zu ignorieren, sondern aktiv dagegen vorzugehen. Die Initiatoren freuen sich über zahlreiche Teilnehmende und weitere Kooperationen, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu stärken. Jeder ist herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten. Rückfragen sind telefonisch möglich.