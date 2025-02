Hary Prinz erkundet Graz in ARD-Show – und macht Halt im „Steirer“

Schauspieler Hary Prinz hat sich mittlerweile in Graz niedergelassen – und in der ARD-Sendung „BRISANT“ wurde er nicht nur als Chefinspektor in der Steirerkrimi-Reihe vorgestellt, sondern auch als echter Genussmensch. Graz/Steiermark "BRISANT"

