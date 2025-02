Brand in Klinik Floridsdorf: Patient wollte Zigarette rauchen

In der Klinik Floridsdorf brach ein Brand aus.

In der Klinik Floridsdorf brach ein Brand aus.

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 09:43 / © Wiener Gesundheitsverbund / Hubert Dimko

In einem Patienten-Zimmer in der Klinik Floridsdorf ist gestern, Freitag, 7. Feber, kurz vor Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Patient, der mit Sauerstoff versorgt wurde, wollte offenbar eine Zigarette rauchen – mit drastischen Folgen. Die Sprinkleranlage löste sofort aus und löschte so den Brand. Auch das Klinik-Personal reagierte rasch.

Mann verletzt

„Der Patient erlitt Verbrennungen im Gesichts- und Halsbereich. Er wird derzeit in der Klinik Floridsdorf intensivmedizinisch versorgt, sein Gesundheitszustand ist stabil“, heißt es von der Stadt Wien. Außerdem wurden zwei Security-Mitarbeiter sowie vier Angestellte auf eine mögliche Rauchgasvergiftung hin untersucht.

Patienten verlegt

Alle 30 Patienten der betroffenen Station wurden vorsorglich intern auf andere Stationen verlegt. Heute erfolgt eine umfassende Schadensbegutachtung sowie die Planung der Wiederinstandsetzung des betroffenen Patientinnen-Zimmers.