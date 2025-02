Schwer verletzt: Linzerin (28) zwischen zwei Autos eingeklemmt

Ein 28-jähriger Linzer krachte am Freitag, 7. Februar, gegen 15.10 Uhr auf einem komplett vereisten Schotterweg in Grünau (Bezirk Gmunden) mit seinem Auto in das Heck eines parkenden Pkw. Es wurde noch schlimmer: Eine 28-jährige Linzerin, die gerade am Kofferraum des geparkten Autos mit Ladetätigkeiten beschäftigt war, wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen. Mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 wurde die Frau in das Krankenhaus Kirchdorf geflogen.