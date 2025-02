Am Schöckl: Heute und morgen gratis Wintersportgeräte testen

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 10:35 / ©Stadt Graz/Fischer

Raus an die frische Luft und den Winter genießen – am Grazer Schöckl gibt es dieses Wochenende (Samstag, 8. Feber und Sonntag, 9. Feber 2025) die perfekte Gelegenheit dazu. Bei den Frischluft-Aktivtagen können Besucher heute und morgen kostenlos verschiedene Wintersportgeräte testen. Zwischen 11 und 15 Uhr stehen direkt bei der Bergstation der Seilbahn Rodeln, Snowdecks und weitere Wintersportgeräte bereit, die für jede Menge Spaß im Schnee sorgen. Das Angebot richtet sich an große und kleine Wintersportfans, die Lust haben, Neues auszuprobieren – und das völlig kostenlos.

Wintersport am Schöckl: Gratis-Aktion läuft in den Semesterferien täglich

Verantwortlich für die Ausgabe der Geräte sind Barbara Hudin und Helmut Unzog von der Holding Graz, die den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Aktion läuft während der Semesterferien (17. Feber bis 23. Feber 2025) täglich, danach endet diese.