Schulmuseum: Zeitreise mit Klassenlehrerin Agathe Müller

In den Semesterferien gibt es wieder eine besondere Gelegenheit.

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 10:41 / ©Selia Uran

Das Klagenfurter Schulmuseum (Lidmanskygasse 22) bietet während der Semesterferien eine besondere Gelegenheit, in die Schulwelt vor rund 100 Jahren einzutauchen. Besucher können das Klassenzimmer aus vergangener Zeit erleben und mehr über den Schulalltag der damaligen Jahre erfahren.

Geöffnet dienstags und donnerstags

Das Museum ist an den Dienstagen (11.2.) und Donnerstagen (13.2.) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gruppen ab 10 Personen, die sich für eine Unterrichtsstunde mit „Klassenlehrerin Agathe Müller“ interessieren, können sich vorab anmelden unter 0463/537-5375 oder per E-Mail an [email protected]. Der Eintritt ins Schulmuseum ist kostenfrei!