Wiener (21) stach zu: Opfer kannten ihn aber nicht

Gegen 1.30 Uhr am heutigen Samstag, 7. Feber, hörte ein Anrainer laute Schreie und sah drei Männer, die auf offener Straße aufeinander losgingen. Einer der Beteiligten soll außerdem ein Messer bei sich gehabt haben. Sofort verständigte der Zeuge die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie die drei Männer am Boden rangelnd vor – mittendrin der 21-jährige Österreicher mit einem Messer in der Hand. Die Polizisten griffen sofort ein und entwaffneten ihn.

Alle drei verletzt

Bei der Klärung des Vorfalls stellte sich heraus: Der 21-Jährige hatte zwei Männern im Alter von 26 und 28 Jahren Schnittwunden zugefügt. Der 26-Jährige erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht, sein Begleiter einen Knöchelbruch. „Im Zuge der Gegenwehr der beiden Opfer verletzte sich der Tatverdächtige schließlich selbst mit seinem Messer“, so die Landespolizeidirektion Wien.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei nahm den 21-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig fest und zeigte ihn an. Alle drei Männer wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die beiden Opfer gaben gegenüber den Beamten an, den Täter nicht zu kennen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.