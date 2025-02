Kärntner Landesregierung setzt auf Nachhaltigkeit

Im Rahmen des Regierungsprogramms „Zukunft Kärnten 2023 – 2028“ bekennt sich die Kärntner Landesregierung zu den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. „Auf Grund dieses Bekenntnisses zu einer Politik der enkelverantwortlichen Nachhaltigkeit werden sämtliche Regierungssitzungsakte auf ihre Vereinbarkeit mit den UN-Nachhaltigkeitszielen geprüft und bewertet. Kärnten ist damit nicht nur Österreichs erstes Bundesland, welches die Nachhaltigkeitsziele gezielt und konsequent auf strategischer und operativer Ebene verankert hat, sondern auch die erste Region in der EU“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola würdigte dieses Engagement im Juli 2023 in einem persönlichen Gespräch als vorbildhaft.

Erstmalige Bilanz

In der kommenden Regierungssitzung wird erstmals eine Bilanz über die bisher erzielten Fortschritte gezogen. Ein Bericht der Regierungsmitglieder wird die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele in den bisherigen Regierungssitzungsakten dokumentieren. „Der Bericht gibt einen Überblick über die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele in den operativen Prozessen, über alle Bereiche der Kärntner Landesverwaltung hinweg“, so Kaiser. Bislang wurden die Nachhaltigkeitsziele bereits über 800 Mal in den Beschlüssen der Landesregierung berücksichtigt.

Nachhaltige Entwicklung

„Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, eine nachhaltige Entwicklung des Bundeslandes voranzutreiben. Das muss auf vielen Ebenen passieren. Ein sichtbares Zeichen dafür ist die Verankerung der SDGs in der operativen Arbeit der Landesregierung und der Verwaltung“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Kärnten bleibt verpflichtet

Kärnten bleibt auch in Zukunft der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet, um den kommenden Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. „Unsere Zukunft und die unserer Kinder ist mir ein Herzensanliegen. Wir haben alles zu tun, damit sie in einem Kärnten leben können, das sie dabei unterstützt, ein gutes und sicheres Leben zu führen. Dazu vereinbaren wir in unserem politischen Handeln Ökonomie, Ökologie und Soziales – und dieses Handeln im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele ist in jedem einzelnen Regierungssitzungsakt ersichtlich“, schließt Landeshauptmann Peter Kaiser.