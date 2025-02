Nach Missgeschick flog alles auf: 23-Jähriger rastete aus

Bei Eintreffen der Polizeibeamten in der Wohnhausanlage versuchten zwei Personen, ein 23-jähriger Mann aus der Türkei und eine 21-jährige Frau, die Wohnung zu verlassen. „Auffällig war, dass beide Blut an ihren Händen und Kleidern hatten. Als die Polizisten dies bemerkten, wollten die beiden umkehren und in ihre Wohnung zurückkehren“, so die Landespolizeidirektion Wien. Die Polizei hielt sie jedoch zum Stehenbleiben an.

Beamte verletzt

Der 23-Jährige rastete aus, als ihn Beamte aufforderten, sein Verhalten zu ändern. Plötzlich schlug er mit Fäusten auf einen Polizisten ein und verletzte ihn am Oberkörper und an der Hand. Einem zweiten Beamten versetzte er gezielt einen Fußtritt gegen das Knie – auch er wurde verletzt. Die zur Unterstützung eingetroffenen Kollegen griffen sofort ein und nahmen den Tatverdächtigen wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest.

Missgeschick als Auslöser für Streit

Wie sich herausstellte, dürfte ein Missgeschick der Auslöser für den Streit gewesen sein. Der Mann dürfte im Rausch unabsichtlich ein Glas zerbrochen und sich dabei geschnitten haben. Als die Frau Hilfe holen wollte, hielt der 23-Jährige sie davon ab. Die Begründung: Gegen ihn bestand ein Einreiseverbot und ein Festnahmeauftrag. So kam es schließlich auch zum lautstarken Streit, der die Beamten auf den Plan rief. Aufgrund des Festnahmeauftrags wurde der Mann anschließend in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.