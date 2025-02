Finanzkrise in steirischen Gemeinden: Parteien schlagen Alarm

Die SPÖ, NEOS und Grünen fordern in der kommenden Landtagssitzung am Dienstag, dem 22. Feber 2025, Maßnahmen, um die kommunale Daseinsvorsorge zu sichern. Die wirtschaftliche Lage in Österreich bleibt angespannt. Die WIFO-Konjunkturprognose zeigt ein schwaches Wachstum und steigende Arbeitslosenzahlen – Entwicklungen, die sich auch auf die Gemeindefinanzen auswirken. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz warnt: „Unsere Gemeinden sind das Fundament unserer Gesellschaft. Hohe Energiepreise, steigende Sozialausgaben und notwendige Infrastruktur-Investitionen treiben die Kosten in die Höhe, während die Einnahmen stagnieren.“

„Kommunale Einsparungen belasten nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die lokale Wirtschaft“

Die SPÖ fordert eine nachhaltige Finanzpolitik, die den Gemeinden mehr finanziellen Spielraum gibt. Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Stefan Hofer betont: „Kommunale Einsparungen belasten nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die lokale Wirtschaft, da Gemeinden wichtige Auftraggeber für Unternehmen sind.“

„Steigende Kosten und mangelnde Unterstützung bringen viele Gemeinden an ihre Grenzen“

Auch die NEOS Steiermark setzen sich für finanzielle Entlastungen der Gemeinden ein. Mit einer Dringlichen Anfrage im Landtag wollen sie Transparenz schaffen und Druck auf die Landesregierung ausüben. NEOS-Gemeindesprecher Robert Reif kritisiert: „Steigende Kosten und mangelnde Unterstützung bringen viele Gemeinden an ihre Grenzen.“ Die Grünen fordern zudem eine Stärkung der Zweitwohnsitz- und Leerstandsabgabe, deren geplante Abschaffung sie als Fehler sehen. Finanzsprecher Lambert Schönleitner sagt: „Die Gemeinden brauchen eine stabile, gerechte Finanzausstattung. Anstatt Einnahmequellen zu streichen, muss die Finanzierung reformiert werden.“

Landtag muss Lösungen liefern

Die steirischen Gemeinden brauchen dringend finanzielle Entlastung. Die SPÖ, NEOS und Grünen fordern Reformen beim Finanzausgleich, der Grundsteuer und der Kommunalsteuer, um langfristige Stabilität zu sichern. Ob die Landesregierung darauf reagiert, bleibt abzuwarten – in der kommenden Landtagssitzung (11. Feber 2025) wird die Debatte fortgesetzt.