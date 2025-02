Urlauberschichtwechsel: Das sind die heutigen Stau-Hotspots

Der Reiseverkehr in die beziehungsweise aus den Skigebieten führte Samstagvormittag, 8. Februar, zu den erwarteten Staus vor allem in Westösterreich. Die Schwerpunkte lagen laut ÖAMTC in Tirol, Salzburg und im steirischen Ennstal. Bis zu einer Stunde mussten sich Autofahrende in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) vor der Baustelle zwischen Golling und Werfen in beiden Richtungen gedulden. Der ÖAMTC prognostiziert eine Beruhigung erst ab den Nachmittagsstunden.

Staustrecken Tirol A12, Inntal Autobahn, Richtung Deutschland, ab Kirchbichl

B179, Fernpassstraße, Richtung Deutschland, zwischen Nassereith und dem Fernpass und zwischen Heiterwang und Reutte

B180, Reschenstraße, Richtung A12, zwischen Tösens und Prutz

B186, Ötztalstraße, Richtung A12, ab Köfels

B169, Zillertalstraße, von Ried im Zillertal bis zur A12

B177, Seefelder Straße, Richtung Bayern, abschnittsweise zwischen Zirl und Gießen

B173, Eibergstraße, abschnittsweise im gesamten Verlauf Richtung Kufstein Salzburg A10, Tauern Autobahn, in beiden Richtungen, zwischen Golling und Werfen

B311, Pinzgauer Straße, Richtung St. Johann, abschnittsweise zwischen Klamm und St. Johann

B159, Salzachtalstraße, Richtung Norden, zwischen Bischofshofen und Golling Steiermark Auf der Ennstalstraße (B320) in der Steiermark standen die Kolonnen Richtung Liezen zwischen Schladming und Pruggern sowie ab Weißenbach laut ÖAMTC immer wieder still.