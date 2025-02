Bankomat gesprengt: Holländische Bande soll dahinterstecken

Eine Explosion ereignete sich am 8. Februar frühmorgens um etwa 3.30 Uhr in der Guglgasse in Wien-Simmering. Laut Informationen der Polizei wurde ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Die vierköpfige Täterbande flüchtete daraufhin, die eingeleitete Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Bei Hinweisen erbittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden.

Serientäter sprengten schon mehrere Bankomaten

Es ist bereits der vierte Geldautomat, der in diesem Jahr gesprengt wurde. Hinter den Taten soll laut Informationen der „Kronen Zeitung“ eine Bande aus den Niederlanden stecken. Die Täter würden für ihre Zwecke Feuerwerkskörper, wie beispielsweise Kugelbomben, verwenden, und diese noch selbst modifizieren. Kugelbomben unterliegen der Sicherheitskategorie F4, für den Erwerb benötigt man einen Pyrotechnikausweis und die Bewilligung der Behörden.