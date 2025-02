Tödliches Fotoshooting: Jetzt spricht der erste Zeuge

Es war Donnerstagabend, der 6. Feber 2025, als es zur Tragödie in der ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) kam: Eine 15-jährige Wienerin stürzte durch ein großes Loch im Boden aus der sechsten Etage – sie fiel mehrere Stockwerke tief und blieb schwer verletzt im ersten Stock liegen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Mehr dazu in: Tragödie in alter Fabrik: Jugendliche (15) stürzte in den Tod.

Begleiter emotional unter Schock

Zunächst konnten ihre Begleiter, ein 15-Jähriger, eine 18-Jährige und ein 21-Jähriger, alle aus Wien, noch nicht befragt werden. Sie seien „emotional sehr betroffen“, hieß es zuletzt von Polizeisprecher Johann Baumschlager. Am heutigen Samstag, dem 8. Feber, teilte die Polizei neue Details mit. Der 21-Jährige konnte bereits als Zeuge einvernommen werden und erzählte den Beamten alles. Der 15-jährige Bursche und die 18-Jährige konnten noch nicht befragt werden. Ihre Einvernahmen sollen in Wien durchgeführt werden.

Erste Zeugenaussage bringt neue Details ans Licht

Vor allem die Frage, wie das Quartett in das verlassene Gebäude gelangt sein könnte, stand offen. Laut Baumschlager hatten die vier zunächst ein Sperrgitter geöffnet und stiegen dann über eine Leiter aus dem Nebenobjekt in das Hauptgebäude ein. Der 21-Jährige hat demnach Beamten der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf den Weg gezeigt. Die Gruppe hatte dort offenbar Fotos machen wollen, wie der 21-Jährige zu Protokoll gab. Der tödliche Unfall passierte beim Abstieg vom Dach der früheren Fabrik. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ergehen. (APA/RED, 08.02.2025)