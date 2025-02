Wiener Feuerwehr bestohlen: Täter durchwühlte die Fahrzeuge

Am 7. Februar um etwa 14.15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos zu der Feuerwache in Mariahilf alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Mann in die Feuerwehrfahrzeuge im Innenhof geklettert war, und dort Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen versuchte, ehe er von den Feuerwehrleuten gestellt werden konnte.

Gegen bewaffneten Dieb lag bereits ein Haftbefehl vor

Der Täter musste daraufhin die gestohlene Ausrüstung der Feuerwehr wieder zurückgeben. Im Zuge der Durchsuchung stellten die Polizeibeamten auch ein Klappmesser sicher. Der libysche Staatsbürger, gegen den bereits ein Haftbefehl der Fremdenpolizei vorlag, wurde angezeigt und festgenommen.