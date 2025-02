Schnäppchen-Blumen für 4,99 Euro bei INTERSPAR – das steckt dahinter

Über Too Good To Go können Nutzer jetzt auch Blumen und Pflanzen vor dem Wegwerfen retten.

Über Too Good To Go können Nutzer jetzt auch Blumen und Pflanzen vor dem Wegwerfen retten.

/ ©Too Good To Go

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 13:14 / ©Too Good To Go

Nachhaltigkeit bekommt eine neue Dimension: Too Good To Go, bekannt für die Rettung überschüssiger Lebensmittel, nimmt jetzt auch Blumen und Pflanzen in sein Programm auf. Nutzer der App können ab sofort nicht mehr nur Brot und Gebäck, sondern auch Schnittblumen und Topfpflanzen vergünstigt erwerben – und so aktiv gegen Verschwendung vorgehen. Die teilnehmenden INTERSPAR-Standorte befinden sich in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wels, Dornbirn und Bregenz.

Hast du dir schon einmal ein „Too Good To Go“-Sackerl geholt? Ja, mache ich regelmäßig. Ja, einmal. Nein, noch nie. Ich kannte Too Good To Go bisher gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

INTERSPAR als erster Partner mit an Bord

Den Startschuss für das neue Angebot gibt INTERSPAR, das als erster Lebensmitteleinzelhändler in Österreich überschüssige Blumen und Pflanzen über die Too Good To Go-App anbietet. „INTERSPAR kooperiert seit vier Jahren erfolgreich mit Too Good To Go. Jetzt gehen wir einen weiteren Schritt und bauen als erster Lebensmittelhändler Österreichs unser Engagement um ein blumiges Angebot aus“, erklärt INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer Mag. Johannes Holzleitner.

©INTERSPAR/Jo Brunnbauer

„Blumen-Überraschungen“ für 4,99 Euro statt 15 Euro

Im Rahmen eines Testlaufs sind in elf INTERSPAR-Hypermärkten von Wien bis Klagenfurt täglich drei zusätzliche Überraschungssackerl verfügbar: zwei mit Schnittblumen am letzten Verkaufstag und eines mit Topfpflanzen. Die Sackerl sind statt um 15 Euro bereits um 4,99 Euro erhältlich. In den „Blumen-Überraschungen“ befinden sich Rosen, Tulpen, Lilien und fertig arrangierte Sträuße, während die „Pflanzen-Überraschung“ verschiedene Grün- und Blühpflanzen sowie Kräuter wie Thymian, Oregano oder Rosmarin umfasst.

Rechtzeitig zum Valentinstag – nachhaltige Geschenke für den guten Zweck

Die Einführung kommt passend zum Valentinstag, einem der umsatzstärksten Tage für Blumenhändler. Too Good To Go möchte mit diesem Schritt auf die hohen Umweltkosten in der Pflanzenproduktion aufmerksam machen. „Die Rettung von Lebensmitteln ist und bleibt unser Fokus, denn damit haben wir einen der stärksten Hebel gegen die Klimakrise in der Hand. Aber auch Blumen sind too good to go. Sie brauchen in der Produktion sehr viel Landfläche und Wasser, deren sinnlose Verschwendung es zu vermeiden gilt“, erklärt Georg Strasser-Müller, Country Director von Too Good To Go Österreich und der Schweiz.