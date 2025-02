„Rückenschmerzen“: Klima-Shakira Anja Windl wurde aus Haft entlassen

Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl ist am Samstag in Klagenfurt aus der Haft entlassen worden. Die von Medien als „Klima-Shakira“ bezeichnete Deutsche verbüßte seit Mitte Jänner eine sechswöchige Ersatzfreiheitsstrafe, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte einen entsprechenden Bericht der deutschen „Bild“.

Anja Windl hat die Reststrafe bezahlt

Windl hat nun die Reststrafe bezahlt und konnte das Polizeianhaltezentrum verlassen, hieß es gegenüber der APA. Laut dem Zeitungsbericht soll sie über Rückenschmerzen klagen und sie will sich von einem Spezialisten untersuchen lassen. Über den gesundheitlichen Zustand der Aktivistin konnte die Polizei allerdings keine Angaben machen. Windl hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Klebeaktionen für Aufsehen gesorgt und schon mehrere Strafen dafür ausgefasst.

Spenden wurden gesammelt

Zu Windls Enthaftung kam es, nachdem Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation Österreich“ am Freitag zu einer Spendenaktion aufgerufen hatten. Windl gehe es „gesundheitlich nicht gut“, lautete ein Posting auf X. Und weiter: „Hilf uns, das nötige Geld zusammenzubekommen, um sie aus dem Gefängnis zu kaufen, damit sie die Behandlung bekommt, die sie braucht!“ Binnen 24 Stunden spendeten daraufhin knapp 200 Personen über eine Crowdfunding-Plattform rund 6.000 Euro. „Dank euch konnten wir Anja freikaufen. Leider kommen noch viele weitere Strafen und Anwaltskosten wegen ihres Protests auf sie zu. Spende jetzt, damit Anja und andere Betroffene in dieser schwierigen Situation bestmöglich unterstützt werden“, hieß es am Samstagabend unter dem Schlagwort „Anja aus dem Gefängnis holen“ in dem entsprechenden Beitrag auf der Plattform „gofundme“. (APA/Redaktion, 8. Februar 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2025 um 17:19 Uhr aktualisiert