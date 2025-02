Sensationell! Miriam Puchner holt Silber bei Ski-WM

Die Emotionen bei Mirjam Puchner im Siegerinterview sind groß: „Es ist unglaublich, hier habe ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt.“ Nach einer sehr durchwachsenen Saison bisher, die beste Platzierung der Salzburgerin war ein neunter Platz, holt sie nun Silber bei der WM-Abfahrt der Damen in Saalbach. Bereits im Vorhinein wurde sie als Medaillenhoffnung betrachtet, im letzten Trainings vor dem Rennen erreichte sie ebenfalls Top-Platzierungen. Nun dürften die kritischen Stimmen, welche die Nominierung Puchners als Fehler sahen, verstummt sein. Nur 15 Hundertstelsekunden trennen sie von der amerikanischen Goldmedaillen Gewinnerin Breezy Johnson. Dritte wurde die Tschechin Ester Ledecka.

Nur „Blech“ für Conny Hütter

Der vierte Platz geht an Conny Hütter, ihr fehlen aufs Podium nur 13 Hundertstel. Sie zeigt sich im Interview mit ORF enttäuscht: „Blecherne hab ich genug, aber so ist das Leben. Gratulation an Miriam, sie hat auch richtig gekämpft am Anfang der Saison.“

Stephanie Venier gelingt mit Platz 9 der Sprung in die Top 10, Ariane Rädler landet am 17. Platz.