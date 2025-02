Vater und Sohn traten Person im Streit bewusstlos

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 14:32 / ©Montage: BMI/ Pachauer/ Canva

In der Nacht auf den 8. Februar brach vor einer Bar in Mellau, Bezirk Bregenz, ein Streit zwischen einem 35-Jährigen und einem 51-Jährigen, sowie seinem 28 Jahre alten Sohn aus. In der Folge attackierten der Vater und der Sohn den 35-Jährigen mit Fußtritten. Das Opfer, ein slowakischer Staatsbürger, konnte sich noch blutüberströmt ins Innere des Lokals retten, ehe er zusammenbrach. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, gegen die beiden Täter wird ermittelt.