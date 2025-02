Mumien-Fund in Schule: Leiche war ein Baby

Anfang Dezember 2024 sorgte ein Fund in der Mittelschule in Vöcklabruck für Aufsehen. In einer Holzkiste im Keller der Schule wurde eine teilmumifizierte Kinderleiche entdeckt, woraufhin die Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiteten. Zwei Monate später liegen nun erste Ergebnisse der Obduktion vor.

Obduktion bestätigt: Leiche war ein Baby

Wie die „Krone“ berichtet, bestätigt die gerichtsmedizinische Untersuchung, dass das Skelett menschlichen Ursprungs ist. Es handelt sich um einen Säugling, zu dem Geschlecht ist allerdings nichts bekannt. Offen bleibt weiterhin die Frage, wie das Baby ums Leben kam. Eine Todesursache konnte bei der Obduktion nicht festgestellt werden. Von einem Gewaltverbrechen gehen die Ermittler nicht aus.

Anthropologische Analyse soll Alter der Überreste bestimmen

Die Ermittlungen sind mit der Obduktion noch nicht abgeschlossen. In einem nächsten Schritt wird ein anthropologisches Gutachten in Wien erstellt, um zu bestimmen, wie lange der Säugling bereits tot ist. Die Ergebnisse werden in ein bis zwei Monaten erwartet. Aufgetaucht ist die Kindermumie allerdings nicht plötzlich: Ein ehemaliger Schuldirektor behauptete, das Skelett bereits in den 1980er-Jahren auf dem Dachboden der Schule gefunden zu haben.