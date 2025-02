Kein Platz für Handys: Wien plant Verbot an Volksschulen

Bis zur Wien-Wahl plant Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) konkrete Schritte für ein Handyverbot an Wiener Volksschulen. Nächste Woche sollen dazu Gespräche stattfinden. Wiederkehr betonte im Ö1-Morgenjournal am Samstag seine Position: „Handys sind ein echter Konzentrationskiller. Sie stören nicht nur den Unterricht, sondern auch die soziale Interaktion der Kinder.“ Er zeigte sich zuversichtlich, dass bis zur Wahl erste Maßnahmen umgesetzt werden. Langfristig soll das Verbot auf Schüler bis 14 Jahre ausgeweitet werden.

Bundesweite Regelung gefordert

Der Bildungsstadtrat würde eine bundesweite Regelung bevorzugen. „Bei so einem heiklen gesellschaftspolitischen Thema braucht es mehr Klarheit von der Politik“, so Wiederkehr. Das Bildungsministerium verwies jedoch auf die Schulautonomie, wodurch jede Schule individuell über Handyregeln entscheiden kann. Laut einer aktuellen Umfrage haben bereits über 90 Prozent der Volksschulen Verbote oder Regeln zur Handynutzung eingeführt.

Handyverbot in Kärnten und Steiermark bereits umgesetzt

In Kärnten ist seit Donnerstag ein Handyverbot an Volksschulen in Kraft. 5min.at hat hier berichtet: Knalleffekt: Kärnten setzt Handyverbot an Volksschulen um. Ein entsprechender Erlass stuft Handys als Störfaktor im Unterricht ein und empfiehlt Schulen, das Verbot in die Hausordnung aufzunehmen. Auch die Steiermark steht kurz vor einer ähnlichen Regelung.